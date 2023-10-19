تسریع در صدور مجوز ساختمان ثبت اسناد و املاک خمینی شهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی عصر پنجشنبه در آئین کلنگ زنی ساختمان اداره ثبت اسناد شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: با حمایت و کمک ریاست قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شاهد اتفاق خوبی در شهرستان خمینی‌شهر بودیم.

وی ادامه داد: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی زمین ساختمان جدید اداره ثبت خمینی شهر تأمین شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به فرماندار و شهردار این شهر گفت: وظیفه شما با توجه به وعده و قول رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افتتاح این پروژه در ۲۲ بهمن سال جاری سنگین‌تر شد و اکنون نوبت مسؤولان شهرستان است با صدور مجوزات و مراحل قانونی هرچه سریع‌تر اقدام کنید.

وی از شهرداری خمینی‌شهر خواست در صدور پروانه هر چه سریع‌تر اقدام شود و ادامه داد: این طرح می‌تواند در پیچ و خم اداری سال‌ها گیر کند و تا سه سال دیگر افتتاح نشود مثل موارد مشابه سال‌ها به طول به انجامید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امید است شاهد کوتاهی و خلف وعده از مسؤولان شهرستان برای طی مراحل قانونی و مجوزات لازم نباشیم گفت: گناه خلف وعده به عهده کسانی است که کوتاهی می‌کنند، هنر مسؤولان شهرستان این است هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند تا بودجه تأمین اعتبار شده محقق شود.

وی ابراز داشت: درجلسه فرمانداری فرماندار و شهردار خمینی شهر قول دادند در اسرع وقت مجوزات صادر و پیگیری لازم داشته باشند.