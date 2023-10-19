به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور در سفر به شهرستان اشکذر و بازدید از بیمارستان ۱۵۴ تخت‌خوابی این شهرستان گفت: دولت سیزدهم تکمیل پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان را جزو اولویت‌های خود می‌داند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در سراسر کشور ساخت و تکمیل ۴۰۰ بیمارستان را دولت سیزدهم در برنامه دارد که با تخصیص اعتبار لازم، امیدواریم تا پایان سال آینده تعداد قابل‌توجهی از این بیمارستان‌ها تکمیل و آماده خدمت‌رسانی به مردم شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه امیدواریم با بهره‌برداری از این بیمارستان‌ها و انجام روش‌های درمانی جدید، شاهد کاهش بار بیماری و افزایش کیفیت سلامت مردم مناطق مختلف کشور باشیم، تصریح کرد: پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان استان یزد نیز با پیشرفت خوب و قابل‌قبولی روبه‌رو بوده است که امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها استان یزد تبدیل به یکی از قطب‌های پزشکی کشور شود.

گفتنی است؛ بیمارستان ۱۵۴ تخت خوابی حضرت زینب (س) در سال ۹۷ و در متراژ ۱۲ هزار مترمربع آغاز که تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای تکمیل این بیمارستان تاکنون بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و برای تکمیل آن به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.