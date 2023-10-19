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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰

با هدف کاهش خسارات احتمالی انجام می‌شود؛

ارسال گروه‌های فنی برای ممانعت ازآتش سوزی تالاب هورالعظیم در عراق

ارسال گروه‌های فنی برای ممانعت ازآتش سوزی تالاب هورالعظیم در عراق

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به آتش سوزی تالاب هورالعظیم عراق گفت: با توجه به اینکه آتش سوزی در خاک عراق است، پیگیر هستیم در صورت نیاز گروه‌های فنی جهت مهار آن اعزام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان که با موضوع بررسی دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی هورالعظیم برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌هایی که از میزان دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در شهرهای مرزی خوزستان شده است، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: پیگیری‌های خوبی با تلاش استاندار در سطح ملی و رئیس سازمان محیط زیست در بین دو کشور در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به اینکه آتش سوزی در خاک عراق است، پیگیر هستیم در صورت نیاز گروه‌های فنی برای مهار آن اعزام شود و در تلاش هستیم که مردم کمترین مشکل را در این زمینه متحمل شوند.

کد مطلب 5916464

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