به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان که با موضوع بررسی دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی هورالعظیم برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌هایی که از میزان دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در شهرهای مرزی خوزستان شده است، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: پیگیری‌های خوبی با تلاش استاندار در سطح ملی و رئیس سازمان محیط زیست در بین دو کشور در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به اینکه آتش سوزی در خاک عراق است، پیگیر هستیم در صورت نیاز گروه‌های فنی برای مهار آن اعزام شود و در تلاش هستیم که مردم کمترین مشکل را در این زمینه متحمل شوند.