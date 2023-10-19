هدف پیکان ماندن در لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی پنجشنبه شب در نشست مطبوعاتی پس از بازی با پرسپولیس اظهار کرد: در ابتدا باید از میزبانی خوب قزوین برای این دیدار تقدیر و تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه ورزشگاه شرایط خوبی داشت، افزود: شرایط ورزشگاه و میزبانی قزوین خوب و قابل تقدیر بود.

سرمربی تیم پیکان با بیان اینکه در برابر تیمی به نام پرسپولیس بازی کردیم که چندین دوره قهرمان لیگ برتر شده است، عنوان کرد: با قدرت می گویم که تا پایان فصل هیچ تیمی در برابر پرسپولیس این تعداد موقعیت نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه موقعیت‌های گلزنی بسیاری داشتیم، بیان کرد: جوانی تیم و از خود نگذشتن بازیکنان باعث شد موقعیت‌های خود را از دست بدهیم و در مقابل ما تیم پرسپولیس از معدود موقعیت خود بهره ببرد.

خطیبی تاکید کرد: بازیکنان جوانی داریم اما مطمئن هستم که با پخته شدن این بازیکنان مشکل تیم ما هم حل خواهد شد و در برابر تیم‌های دیگر حرف‌های زیادی خواهیم داشت.

وی در پایان با بیان اینکه هدف ما ماندن در لیگ برتر است، تصریح کرد: تصمیم نداشتم در مورد حواشی صحبت کنم اما ما امروز اصلاً میزبان نبودیم و امیدوارم مسئولین به تیم‌هایی مثل ما که جوان هستند اهمیت بیشتری بدهند.