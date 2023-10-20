دیپلماسی ایران در حمایت از فلسطین نماد راهبردی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته زرین دشت ضمن محکوم کردن جنایات اسراییل علیه ملت مظلوم فلسطین اظهار کرد: امروز که مردم مظلوم فلسطین نیاز به کمک ما دارند نباید جنایات را دید و ساکت نشست.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون دفاع از ملت های مظلوم بیان داشت: اگر دلخوشی اسراییل حمایت آمریکا است دلخوشی مسلمانان هم به آن است که حامی آنها خداست.

خطیب جمعه زرین دشت خاطرنشان کرد: امروز دیپلماسی فعال ایران انقلابی در حمایت عملی و عینی از مقاومت فلسطین، نمادی از راهبردهای دائمی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین و نیز نشانه‌ای روشن از رویکردهای قابل تحسین دولت انقلابی سیزدهم است.

حجت الاسلام دروندپور در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه بر لزوم رسیدگی به مردم توسط مسئولان تاکید کرد و متذکر شد: مسئولین در هر رده ای که هستتد باید افتخار کنند که به مردم خدمت می کنند.

دروند پور خطاب به مسئولان تاکید کرد: تا می توانید گره گشا باشید و کار را گره نزنید، چرا که همین مردم ولی نعمت همه ما هستند.