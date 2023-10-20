اقدامات رژیم صهیونیستی مصداق بارز توحش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سلطانیه با اشاره به فاجعه غمناک غزه و با بیان اینکه قلب هر انسان تربیت شده مکتب نورانی اهل‌بیت (ع) از این اعمال خشونت‌بار به درد آمده است، تصریح کرد: حمله به بیمارستان و کشتار بیماران، مجروحان، کادر درمان، زنان و کودکان که به آنجا پناه برده بودند، مصداق کامل توحش و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.

وی با بیان اینکه طی این دو هفته بیش از ۳۵۰۰ شهید که حدود ۱۰۰۰ نفر در حمله به بیمارستان شهید و حدود ۱۴ هزار زخمی و مجروح شده‌اند، اظهار کرد: هر چند تلفات رژیم صهیونیستی نیز کم نبوده و ۲۰۰۰ کشته و بیش از ۴۵۰۰ زخمی داده است.

حسینی نسب با یادآوری اینکه حمله به بیمارستان کاملاً از ذات خبیث، حیوانی و توحش رژیم صهیونیستی رونمایی کرد و وحشیانه‌ترین جنایت را به نمایش گذاشت، ادامه داد: روشن است که مسئول اصلی بمباران غزه آمریکا است و این جنایت با حمایت آمریکای جهان‌خوار و حامیان اروپایی رژیم صهیونیستی انجام شد.

وی با بیان اینکه ورود مقامات آمریکایی و اروپایی به فلسطین اشغالی و ملاقات رئیس‌جمهور دولت تروریستی آمریکا با نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، سند حمایت آمریکا و غرب از این جنایات است، عنوان کرد: وتوی قطعنامه توقف جنگ و کمک‌رسانی به مردم غزه توسط آمریکا چهره تروریستی آمریکا را آشکارتر کرد.

حسینی‌نسب با ابراز تاسف از اینکه دولت‌های اسلامی در این قضیه مواجهه ضعیف و منفعلانه داشته و فقط به بیانیه‌های کم‌خاصیت و کم‌اثر اکتفا کردند، خاطرنشان کرد: تشکیل نشدن سازمان کنفرانس اسلامی موجب جرأت و جسارت دشمن شده است، هر چند جنایات رژیم صهیونیستی نیز برای جبران شکست در طوفان‌الاقصی است که در صورت تداوم، نابودی رژیم را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه کشورها و دولت‌های اسلامی باید فعال، هم‌صدا و متحد شوند و جامعه جهانی نیز به وظیفه انسانی خود عمل کند، عنوان کرد: معتقدیم سازمان ملل که همواره سازمان بی‌ملل بوده باید از تبعیض دست برداشته و در مجامع حقوقی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی به خاطر این جنایات و استفاده از بمب‌های ممنوعه، بمباران بیمارستان و بستن آب و برق غزه، پرونده تشکیل داده و موضوع را پیگیری کند.