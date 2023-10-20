انتقاد کاپیتان استقلال از سقف قرارداد/تماشاگران سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیمش مقابل هوادار اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم این دیدار سخت را با پیروزی به پایان رسانده و به ۳ امتیاز این بازی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در ۱۵ دقیقه اول عملکرد خوبی نداشتیم و آن هم به این دلیل است که تعطیلات پی در پی انگیزه بازیکنان را از بین برده است. بازیکنان ما در دقایق ابتدایی در شرایط ایده‌آل نبودند اما هر چه از زمان بازی گذشت بر بازی مسلط شدیم و خود را پیدا کردیم و توانستیم به گل اول دست پیدا کنیم.

حسینی افزود: در نیمه دوم با صحبت‌هایی که سرمربی انجام داد و نکات فنی که به ما گوشزد کرد شرایط خوبی را پیدا کردیم. حمایت هواداران هم تأثیر به سزایی در روند موفقیت ما داشت و توانستیم بازی را به تساوی کشانده و سپس با ضربه زیبای محمدی به گل ۳ برسیم.

کاپیتان استقلال با انتقاد از سقف قرارداد که باعث شده است تیم‌ها دچار دردسر شوند گفت: سقف قرارداد برای تیم‌ها مشکل ساز شده است و امیدوارم دیگر شاهد چنین بحثی در فوتبال نباشیم. اکنون بلانکو می‌خواهد بازی کند اما با شرایطی که به وجود آماده نتوانسته به استقلال کمک کند. این سقف به جای اینکه به نفع فوتبال ما باشد به ضرر ما تمام شده و باید هرچه زودتر این سقف قرارداد برداشته شود.

در خصوص عملکرد خود و مهاری که باعث شد هوادار به گل سوم دست پیدا نکند گفت: من تام تلاش خود را مانند همه بازیکنان انجام دادم تا بتوانیم به ۳ امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم. در خصوص عملکرد من هم باید کارشناسان نظر بدهند. اما خوشحالم که این حرکت من باعث شد گل سوم را دریافت نکنیم.

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال در خصوص حضور هواداران استقلال چه بانوان و چه آقایان گفت: ما ۵ هفته بدون هوادارانمان بازی کردیم. آنها امروز برای موفقیت استقلال سنگ تمام گذاشتند و از آنها تشکر می‌کنیم و امیدواریم که در بازی‌های آینده هم حضور پر رنگ تری داشته باشند و به بازیکنان انگیزه مضاعفی را بدهند.

کاپیتان استقلال در پایان خاطر نشان کرد: بازی‌های سختی تا پایان لیگ در پیش داریم و باید تلاش بیشتر را از خود نشان دهیم. امیدوارم تا نیم فصل هم بتوانیم بازیکنان مد نظر کادر فنی را جذب کنیم تا بتوانیم با قدرتی بیشتر لیگ را ادامه داده تا به هدفی که به دنبال آن هستیم دست پیدا کنیم.

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مصطفی موسوی نژاد