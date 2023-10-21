۲۳۰۰ مددجوی مازندرانی با آموزش های مهارتی توانمند شدند

قاسم فغانی پور زارمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ۳۴۶ نفر از مددجویان تحت حمایت در استان طی شش ماه گذشته از آموزشهای کارآفرینی، مهارت آموزی و پایدارسازی اشتغال بهرهمند شدند و این آموزشها در سه سطح مقدماتی، مهارتی و پایدارسازی طرح اشتغال برگزار شد.
وی گفت: آموزشهای مقدماتی با هدف آشنایی با مفهوم کارآفرینی و چگونگی ایجاد کسب و کار، آموزشهای مهارتی برای ایجاد و یا ارتقای مهارت فنی و آموزش پایدارسازی به منظور پایداری مشاغل، بروز رسانی و ارتقا سطح آگاهی، کسب توانمندی در اداره شغل ایجاد شده به مجریان طرحهای اشتغال ارائه میگردد.
رئیس اداره هدایت شغلی کمیته امداد مازندران تصریح کرد: این آموزشها با همکاری پارک علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، آموزشگاهها و مؤسسات متولی امر آموزش انجام وبه کارآموزان پس از گذراندن این دورهها گواهینامه مهارت برای ورود به بازار کار اعطا شده است.
وی بیان داشت: افراد بهرهمند شده از این دورههای آموزشی مددجویان، زنان سرپرست خانواده، فرزندان تحت حمایت مجریان طرح اشتغال میباشند و در برگزاری این دورهها آموزشهای بازار محور و مشاغل نوین مانند: برنامه نویسی متاورس، استارتاپ و… ونیز آموزش مددجویان مناطق محروم از اولویت برنامههای کمیته امداد است.
فغانی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان از طریق آموزشهای فنی و حرفهای و اعطای تسهیلات طرحهای اشتغال از فعالیتهای اصلی این نهاد است یادآور شد: طی این مدت برای ۶۲ نفر از مددجویان نیز کاریابی صورت گرفته است.
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