به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اردوی راهیان نور دانش‌آموزی، اظهار داشت: تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس هدف اصلی اجرای اردوی راهیان نور است.

وی افزود: امسال از روز دوشنبه یکم آبان‌ماه و با ۱۰ دستگاه از مزار شهید محسن حججی این اردو آغاز می‌شود و حضور بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز در اردوهای راهیان نور را پیش‌بینی کرده‌ایم که با همکاری و پشتیبانی دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (ع) خاطر نشان کرد: دانش‌آموزان در این اردوها در جریان جان‌فشانی رزمندگان اسلام قرار می‌گیرند که چگونه در مقابل ارتش بعثی که از حمایت کشورهای استکباری برخوردار بود، ایستادند و دستاوردهای ماندگاری بر جای گذاشتند که ایران مقتدر و قوی امروز از همان دستاوردهای دفاع مقدس است.

وی با اشاره به تاریخ وزمان این اردوها، تصریح کرد: دانش‌آموزان دختر در مرحله اول از یکم آبان‌ماه تا ۱۰ آذرماه به مناطق عملیاتی کربلای چهار و پنج، شلمچه، خرمشهر و طلاییه اعزام می‌شوند و دانش‌آموزان پسر نیز از دوازدهم آذرماه تا ۲۵ آذرماه اعزام می‌شوند.

فدا دلیل انتخاب این مناطق را بیشترین شهید و جانبازان در مناطق عملیاتی کربلای چهار، کربلای پنج، شلمچه و طلاییه دانست و گفت: بیشترین شهدا از این مناطف تقدیم نظام اسلامی شدند و به همین دلیل این مناطق برای حضور دانش‌آموزان انتخاب شده است.