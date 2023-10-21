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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۷

معاون عمرانی استاندار اصفهان خبر داد؛

شناسایی نیم میلیون خانه خالی در اصفهان/۹۱۷ واحد اعمال قانون شدند

شناسایی نیم میلیون خانه خالی در اصفهان/۹۱۷ واحد اعمال قانون شدند

اصفهان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: ۹۱۷ خانه خالی در استان اصفهان طی ۲ ماه اخیر اعمال قانون شدند و بررسی شرایط همه نیم میلیون خانه خالی در استان در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران زینلیان با اشاره به برگزاری سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان در هفته اخیر، گفت: حسب جلسات متعدد و مصوبات گذشته، موضوع مسکن و مسائل حول آن در استان در سه محور اساسی مطرح شد.

وی افزود: در این نشست ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی در استان مطرح شد که نقش مؤثری در تعیین قیمت بازار و عرضه مناسب مسکن دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: با توجه به همکاری تعزیرات استان و اصناف بخش بسیاری از واحدهای مشاور املاک طی سه ماه گذشته رصد و در صورت مشاهده تخلف اعمال قانون شدند همچنین ساماندهی و ثبت این واحدها در سامانه‌های کشوری مورد توجه قرار گرفته است.

زینلیان اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده بیش از ۹۰ درصد از واحدهای مشاور املاک استان از طریق اصناف با سامانه ثبت معاملات کشور و اصطلاحاً هولوگرام کردن برگه‌های معاملات املاک و مستغلات متصل شدند و این موضوع اتفاق مثبتی در راستای معاملات حوزه مسکن است.

وی متذکر شد: موضوع دیگر این نشست ساماندهی خانه‌های خالی و اعمال قانون مالیات بر این واحدها بود که با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این امر مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و مقرر شد با همکاری اداره کل مالیاتی استان خانه‌های خالی استان حسب قوانین بالادستی اعمال قانون شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: در دو ماه گذشته ۹۱۷ خانه خالی در استان اعمال قانون شدند البته باتوجه به این مهم که حدود نیم میلیون خانه خالی در استان وجود دارد ضروری است با جدیت به این حوزه ورود شود و همه دستگاه‌ها به نحو مقتضی به انجام مأموریت خود در قبال این واحدها بپردازند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مورد تأکید فرمانداران استان نیز قرار داشت بحث استفاده از تسهیلات بانکی بود که در این بخش مسائلی را داشتیم و در حوزه تسهیلات به یک بازنگری جدی نیاز داریم تا همه بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مساعدت لازم را داشته باشند تا برنامه دولت به بهترین نحو عملیاتی شود.

کد مطلب 5917264

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    نظرات

    • Reza IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 3
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      نیم میلیون فقط درمسکن مهرفولادشهرهستش وما هرساله دنبال خونه بااجاره بالا میگردیم وکسی نیست رسیدگی کنه
    • بهنام IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      2 2
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      گذاشتن تا خوب گران شود و خون ملت را درشیشه کنند پس اسمش چیست خون توی شیشه کردن ....الله اکبر
    • سینا IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
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      بله
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
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      طوری قانون نوشته اند که خانه های در حال استفاده هم خالی بحساب بیایند تا حکومت کسب درآمد کند.

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