عارف امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های استان تهران اظهار داشت: هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع هستیم.

وی با بیان اینکه در آزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهر نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم گفت: به همه رانندگان توصیه می‌شود در زمان ترافیک فاصله خود را با خودروی جلویی حفظ کنند تا در صورت ترمز از برخورد جلوگیر ی شود، همچنین حرکت میان خطوط و سبب سبک تر و روان شدن مسیر شده و از بی نظمی جلوگیری می‌کند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در ادامه به تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه اشاره کرد و عنوان داشت: این محورها هم اکنون فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

امرایی بیان داشت: برای سایر محورهای مواصلاتی نیز تردد روان گزارش شده است.