بهره برداری از ۶۱ طرح ورزشی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید کرمی صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: طی هفته تربیت بدنی ۶۱ طرح ورزشی مختلف در مدارس کلنگ زنی شده و یا به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در قالب طرح «شهید سلیمانی» در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود، تصریح کرد: اعتبار اولیه برای اجرای این طرح‌ها در مرحله اول ۷۰ میلیارد ریال و در مرحله دوم ۵۰ میلیارد ریال اختصاص است.

کرمی افزود: تا پایان سال تحصیلی مابقی اعتبارات اختصاص داده خواهد شد.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این طرح‌ها شامل سالن ورزشی، چمن مصنوعی، زمین ساحلی و کلاس‌های درس تربیت بدنی است، گفت: هزینه تکمیل این طرح‌ها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال بوده و تا پایان سال اختصاص خواهد یافت.