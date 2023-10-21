درخواست بازگشایی دائم گذرگاه رفح/ کشته شدن ۱۷ کارمند سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، فیلیپ لازارینی مدیر آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که در جریان بمباران نوار غزه در ۱۵ روز گذشته تاکنون ۱۷ کارمند این سازمان کشته شده و ۳۵ مرکز وابسته به آن هم آسیب دیده است که تعدادی از آن‌ها مستقیما هدف بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

در تحولی دیگر، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد کاروان کمک‌های بشردوستانه که قرار است وارد این باریکه شود، محدود بوده و نمی‌تواند تغییری در وضعیت فاجعه‌بار این منطقه ایجاد کند.

دفتر مذکور عنوان کرد که ما خواستار بازگشایی دائم گذرگاه رفح برای تامین تمامی نیازهای ضروری ساکنان نوار غزه هستیم.

بنابر این گزارش، کاروانی که قرار است وارد غزه شود، حامل دارو و تجهیزات پزشکی و مقادیر کمی غذا است.

در همین حال، خبرنگاران فلسطینی از نوار غزه گزارش می دهند که گذرگاه رفح تا این لحظه بازگشایی نشده و هیچ کامیونی وارد این منطقه نشده است.