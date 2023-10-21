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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

نفرات برتر مسابقات گلبال ۶ جانبه در تبریز معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات گلبال ۶ جانبه در تبریز معرفی شدند

تبریز - با برگزاری مسابقات گلبال ۶ جانبه تبریز، نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ۶ جانبه گلبال به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار نابینا و کم بینا در قالب ۶ تیم به میزبانی هیأت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شهرستان تبریز در سالن نور نابینایان برگزار شد.

بر اساس این خبر، تیم‌های کولگه، دومان، امید تراکتور، سرخ پوشان، جانبازان و بیمارستان بهبوددر سالن ورزشی نور نابینایان تبریز به رقابت پرداختند.

و در پایان این مسابقات تیم بیمارستان بهبود مقام اول، تیم دومان مقام دوم و تیم جانبازان مقام سوم مسابقات را کسب کردند.

گفتنی است، در خاتمه مسئولین زحمتکش هیأت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان آذربایجان شرقی توسط خسرو سلیمی نیا رئیس هیأت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

کد مطلب 5917401

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