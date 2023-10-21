به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت‌الله محمدحسن فاضل گلپایگانی (زالی) نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد برجسته اصول فقه، اخلاق و عرفان و یکی از نمایندگان مردم شریف تهران در مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله محمدحسن فاضل گلپایگانی (زالی) موجب تأثر و تألم شد.

اینجانب فقدان این عالم متقی را به علمای اعلام، حوزه علمیه، شاگردان، علاقه مندان و همچنین بیت مکرم ایشان تسلیت گفته و رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت دارم.

