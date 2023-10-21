کشف موتورسیکلت و ۴۲۰ کفش در حوزه دامغان/۲ اتوبوس توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان ضمن بیان اینکه مأموران گشت پاسگاه انتظامی این شهرستان در طرح ایست و کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه اتوبوس مشکوک شدند، ابراز داشت: دو دستگاه اتوبوس متوقف و از آنها بازرسی به عمل آمد.

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس‌ها ضمن کشف ۴۲۰ جفت انواع کفش خارجی قاچاق یک موتورسیکلت هوندا فاقد پلاک و مدارک معتبر گمرکی نیز شناسایی و ضبط شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه محموله از استان‌های جنوبی به مقصد شمال شرق کشور بارگیری شده بود، ابراز داشت: خوشبختانه با هوشیاری مأموران ایست بازرسی این کالاهای قاچاق از رسیدن به مقصد بازماند.

عرب ضمن بیان اینکه راننده اتوبوس‌ها به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی منجر به اخلال در عرضه تولید داخلی تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری به طور جد برخورد می‌کند.

وی بابیان اینکه مجالی برای فرار قاچاقچیان کالا از مبادی دامغان به عنوان شهر گذری برای متخلفان نیست، افزود: ارزش تقریبی محمود مکشوفه توسط کارشناسان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد می‌شود.