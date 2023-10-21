استان سمنان ۱۳۰ هزار دانش آموز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده پیش از ظهر شنبه در آئین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان استان سمنان به میزبانی استانداری، با بیان اینکه این استان دارای ۱۳۰ هزار دانش‌آموز است، گفت: آموزش و پرورش تأثیرگذارترین جمعیت اجتماعی استان را دارد.

وی یک هزار و ۲۰۰ مدرسه را از جمله ظرفیت‌های عظیم استان سمنان در بخش آموزش و پرورش دانست و تاکید کرد: یکی از پویاترین و مؤثرترین جمعیتی که باید از آن به بهترین شکل ممکن در حکمرانی بهره گیری کرد، اولیا و مربیان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه دانش آموزان امروز به عنوان یکی از پویاترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه ایران محسوب می‌شوند، ابراز کرد: این قشر نیازمند تعلیم، تربیت و شکوفایی است.

ریواده درباره اقدامات دولت در خصوص آموزش و پرورش نیز گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روزرسانی و اجرا شود، مهم‌ترین اصل در این سند آن است که هیچ استعدادی نادیده گرفته نشود.

وی با اشاره به اینکه حکمرانی و ایفای نقش خانواده در تعلیم و تربیت، باعث شکوفایی بیشتر استعدادها خواهد شد، افزود: آموزش و پرورش باید اقدامات لازم را به کار گیرد تا بستر ایفای نقش خانواده، مدرسه و محله در اثرگذاری و اثر بخشی در ساحت‌های آموزشی دیده شود.