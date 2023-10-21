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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

فصل جدید «چرخ» به آنتن رسید/ سیاوش عقدایی مجری برنامه علمی شبکه ۴

فصل جدید «چرخ» به آنتن رسید/ سیاوش عقدایی مجری برنامه علمی شبکه ۴

مجله علمی و فناوری «چرخ» با اجرای سیاوش عقدایی از دوشنبه اول آبان به آنتن شبکه چهار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دهم «چرخ» قرار است از دوشنبه اول آبان ماه به صورت زنده و با اجرای سیاوش عقدایی از شبکه چهار سیما به پخش برسد.

مجله علمی و فناوری «چرخ» یکی از برندها و برنامه های شاخص شبکه چهار و تلویزیون است که از سال ۹۴ روی آنتن است و توانست مهمترین مسائل حوزه علم را با زبان ساده و سرگرم کننده به مخاطب ارائه کند.

این مجله با مجریان مختلفی تولید شده و در زمینه ترویج علم فعالیت می‌کند و طی ۹ فصل گذشته نیز به مرجعیت قابل ملاحظه‌ای در پرداختن به مهمترین موضوعات علمی و فناوری دست پیدا کرده است.

«چرخ» در گروه علم و فناوری شبکه چهار تولید و هفته ای سه روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۹ پخش می شود. این مجله به مهمترین مسائل و رویدادهای علمی، دستاوردهای فنی و اتفاقاتی که در جهان امروز با آنها مواجه هستیم، می‌پردازد.

کد مطلب 5917450
عطیه موذن

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