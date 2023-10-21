فصل جدید «چرخ» به آنتن رسید/ سیاوش عقدایی مجری برنامه علمی شبکه ۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دهم «چرخ» قرار است از دوشنبه اول آبان ماه به صورت زنده و با اجرای سیاوش عقدایی از شبکه چهار سیما به پخش برسد.

مجله علمی و فناوری «چرخ» یکی از برندها و برنامه های شاخص شبکه چهار و تلویزیون است که از سال ۹۴ روی آنتن است و توانست مهمترین مسائل حوزه علم را با زبان ساده و سرگرم کننده به مخاطب ارائه کند.

این مجله با مجریان مختلفی تولید شده و در زمینه ترویج علم فعالیت می‌کند و طی ۹ فصل گذشته نیز به مرجعیت قابل ملاحظه‌ای در پرداختن به مهمترین موضوعات علمی و فناوری دست پیدا کرده است.

«چرخ» در گروه علم و فناوری شبکه چهار تولید و هفته ای سه روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۹ پخش می شود. این مجله به مهمترین مسائل و رویدادهای علمی، دستاوردهای فنی و اتفاقاتی که در جهان امروز با آنها مواجه هستیم، می‌پردازد.