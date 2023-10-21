صنعت ۸۰ درصد صادرات چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عبداللهی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال واردات در این استان ۳۵۴ درصد رشد داشته و ۲ هزار و ۸۴۵ تن کالا وارد چهارمحال و بختیاری شده که ارزش آن ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی صادرات ۶ ماهه نخست امسال را ۱۵۴ هزار تن عنوان و تصریح کرد: ارزش این کالا ۷۵ میلیون دلار بوده و از نظر وزنی ۲۰۰ درصد رشد دارد که ارزش آن ۸۲ درصد است.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ هزار تن کالا در گمرک صادرات داشتیم و در هفت ماهه نخست امسال به این رقم رسیدیم و گفت: هر چه از آبان صادرات داشته باشیم افزایش است.

عبداللهی یادآور شد: امسال تراز تجاری استان ۶۰ میلیون دلار مثبت بود و این در حالی است که در کل سال ۱۴۰۱ تراز تجاری به بیش از ۷۰ میلیون دلار مثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه درآمدهای گمرکی امسال ۶۶ درصد رشد داشته و به بیش از ۳۴ میلیارد تومان رسید که به حساب خزانه واریز شد تاکید کرد: عمده کالای صادر شده از این استان کود اوره، میلگرد، بادام، کولر آبی، خوراک آبزیان و… هستند.

عبداللهی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری ۴/‏۱‬ نسبت به کشور صنعتی است و این بدان معنا بوده که استان صنعتی است اما متناسب با این موضوع زیرساخت‌ها پیشرفت نکرده، متأسفانه گمرک در این استان انبار درستی ندارد و ساختمان آن در مرکز استان متمرکز شده و این یکی از دلایلی است که کالاها به استان‌های دیگر برای صادرات ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان بروجن فوق‌العاده صنعتی است و از همین‌رو نیاز به گمرک دارد اضافه کرد: باید تبدیل چهارمحال و بختیاری به منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، ظرفیت راه‌آهن باید مورد توجه قرار گیرد و بندر خشک در این استان راه‌اندازی شود و استان از بن‌بست خارج شود.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۸۰ درصد میزان صادرات این استان مربوط به بخش صنعت است خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد دیگر صادرات مربوط به کشاورزی است، اگر همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند صادرات و واردات به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

عبداللهی ادامه داد: گمرک این استان جز ۱۰ گمرک برتر در حوزه قاچاق است و در این زمینه ۱۳ درصد رشد داریم که این بدان معنا است که ایستگاه‌های نظارتی بیشتر شده و برخورد با قاچاق رشد دارد و میزان کشفیات به ۵۱ میلیارد تومان رسیده است.

وی یادآور شد: لازم است برای هر شهرستان یک پایانه صادراتی ایجاد شود چراکه راه‌اندازی این پایانه‌ها می‌تواند در ارتقا سطح استان تأثیر بسزایی داشته باشد.