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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

سرود ۲۰۰۰ نفری دانش آموزان ۱۳ آبان در ساری اجرا می شود

سرود ۲۰۰۰ نفری دانش آموزان ۱۳ آبان در ساری اجرا می شود

ساری- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در مقابل استکبار است، از تدارک اجرای گروه سرود دو هزار نفری دانش آموزان در ساری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی ظهر شنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی بزرگداشت ۱۳ آبان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی مازندران افزود: تبیین جنایات ضد بشری استکبار و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان و نوجوان محور برنامه‌های امسال ۱۳ آبان است.

این مسئول با انتقاد از سکوت وهمراهی جریانات شبه روشنفکری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی افزود: تمرکز عمده برنامه‌های فرهنگی روز ۱۳ آبان امسال باید بر روی تببین جنایات رژیم جعلی اسرائیل باشد.

وی با اشاره به استانداردهای دوگانه محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب در مفهوم حقوق بشر و دموکراسی، عدم حمایت کشورهاو چهره‌های دگراندیش از حقوق مردم رنج دیده فلسطین را مورد انتقاد قرار داد و افزود: تاریخ هرگز لکه ننگ همراهی و سکوت مرگبار مجامع جهانی و برخی چهره‌های شاخص هنری و سیاسی در مسئله فلسطین را فراموش نخواهد کرد.

سلگی خاطر نشان کرد: غرب وحشی با حمایت آشکار از ددمنشی صهیونیست‌ها در غزه چهره واقعی خود را عیان کرد.

وی ۱۳ آبان را نماد ایستادگی ملت رشید ایران عنوان و اظهار کرد: ۱۳ آبان تنها روز دانش آموزان و دانشجویان نیست چرا که همه مردم ایران علیه استکبار موضع قاطع و واحد دارند.

معاون استاندار مازندران از تشکیل هفت کارگروه ویژه برای بزرگداشت روز ۱۳ آبان در این استان خبر داد وافزود: پاسخگویی به شبهات دانشجویان و دانش آموزان از سوی کارشناسان خبره در موضوعات اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: امسال گروه سرود ۲ هزار نفری دانش آموزان روز ۱۳ آبان در مرکز مازندران سرود حماسی اجرا خواهد کرد.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی رئوس برنامه‌های دستگاه متبوع در روز ملی مبارزه با استکبار را ارائه کردند.

کد مطلب 5917541

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