بانک ها ۵۰ درصد منابع را باید در قالب پرداخت تسهیلات هزینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به اینکه خوراک طیور سهم بالایی در سفره مردم دارد از این رو استانداردسازی خوراک دام و طیور باید دستور کار ویژه مسئولان امر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل و مصوبات شورای عالی استاندارد در خصوص استاندارد اجباری این واحدها به دقت بررسی و موارد پیشنهادی استان به صورت مکتوب به مراجع بالادستی ارسال شود.

نماینده عالی دولت سیزدهم در استان مرکزی استاندار مرکزی با بیان اینکه مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات باید در سطح ملی رفع شود، افزود: احتمال افزایش محدود در نرخ ارز آزاد وجود دارد و باید اذعان داشت که متأسفانه کشور و قیمت‌ها به ارز وابسته است از این رو شرایط بین المللی اجازه نمی‌دهد یکباره نظام ارزی کشور را با چالش مواجه کنیم.

مخلص الائمه ادامه داد: پایش وضعیت ملی کسب و کار یکی از دقیق‌ترین پایش‌هایی است که از سوی بخش خصوصی و اتاق ایران انجام می‌شود که در این پیمایش ۷۰ مؤلفه مورد سنجش قرار می‌گیرد که در این راستا استان برای چندین فصل متوالی جایگاه قابل قبولی دارد که باید از تمام ظرفیت‌ها برای ارتقای این جایگاه بهره‌گیری کرد.

وی افزود: بانک‌های دولتی و خصوصی مکلفند ۵۰ درصد از منابع درآمدی خود را در قالب ارائه تسهیلات در همان استان هزینه کنند که این مهم از سوی بانک‌های خصوصی اجرایی نمی‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه رفع مشکلات ارزی از سوی وزیر صمت نیز با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: رفع مشکلات ارزی در دستور کار سران سه قوه قرار دارد و در تمام نشست‌ها یک بسیج عمومی شکل گرفته است، اما تاکنون منتج به نتیجه نشده است.

مخلص الائمه گفت: همگان به ویژه بخش دولتی مکلف هستیم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را مدنظر ویژه قرار دهیم تا در اسرع وقت این مشکلات رفع شود.