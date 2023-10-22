رزن رتبه نخست را در جذب تسهیلات مسکن روستایی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مددی اظهار کرد: عملکرد مثبت بانک‌های عامل این شهرستان در جذب تسهیلات امسال مسکن روستایی که میانگین عقد قرارداد و جذب سهمیه تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌های عامل استان در اواسط سال ۴۲ درصد و در شهرستان رزن ۶۷ درصد که این میزان جذب و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی بوده و در حال حاضر در استان به ۶۲ درصد و در رزن به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: سهمیه تسهیلات مسکن روستایی شهرستان رزن در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۸۵ فقره بوده که از این تعداد سهمیه ۵۰ درصد آن توسط بانک مسکن پرداخت شده است.