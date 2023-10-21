۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

واکنش «کوین یامگا» به رکوردشکنی در تاریخ باشگاه استقلال

«کوین یامگا» بازیکن فرانسوی استقلال پس از دستیابی به عنوان بهترین بازیکن خارجی این تیم در لیگ برتر، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد در هفته ششم لیگ برتر ایران با نتیجه سه بر دو تیم هوادار را شکست دهد.

«کوین یامگا» بازیکن فرانسوی استقلال در این بازی موفق شد گل اول تیمش را در دقیقه ۲۳ از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

یامگا با گلزنی در بازی دیروز موفق به ثبت رکورد جدیدی در فوتبال ایران شد. او با ۱۸ گل زده به بهترین گلزن خارجی استقلال در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد. این بازیکن استقلال در واکنش به این رکوردشکنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «افتخار می‌کنم که بخشی از تاریخ این باشگاه بزرگ هستم. تلاش تیمی عالی، حمایت عالی از طرف هواداران».

