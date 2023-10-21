به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از جلسه هیأت رئیسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه هیأت رئیسه پس از حضور مسئولان فدراسیون فوتبال در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از برنامههای فدراسیون ارائه داد، همچنین مدیر تیمهای ملی هم در خصوص اردوهای تیم ملی و تورنمنت اردن توضیحاتی را بیان کرد. در ادامه هم رئیس فدراسیون فوتبال با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در سرزمینهای اشغالی فلسطین و غزه رخ داده است، این اقدام را محکوم کرد و اعضای هیأت رئیسه هم از صحبتهای تاج حمایت کردند.
وی افزود: در این جلسه بیشترین زمان روی نحوه انتخاب نمایندگان باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا گذاشته شد که جزئیات آن در آینده به صورت تفصیلی از سوی مسئولان اعلام خواهد شد.
اصولی ادامه داد: در راستای سازماندهی اداری فدراسیون فوتبال و کسب استانداردهای ISO اتفاقاتی در فدراسیون در حال رخ دادن است و همواره برای آنها اقدام لازم را انجام خواهیم داد. در دستور جلسه امروز ۲ موضوع را مورد بحث قرار دادیم که یکی از آنها بحث اعزام تیمهای ملی به رویدادهای بین المللی بود و دوم هم موضوع استقبال از تیمهای ملی بود که اعضا نکته نظراتی را داشتند که اعلام شد و برگشت دادند تا اصلاحات انجام شود.
سخنگوی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در خصوص سامانه جوانان و مدارس فوتبال که در گذشته افتتاح شده بود اعضای هیأت رئیسه تأکید داشتند که هر چه سریعتر این سامانه راه اندازی شود. این سامانه به دلیل ارتباط مستقیم مدارس فوتبال با خانوادهها بسیار مهم است و مردم ما هم انتظاراتی را دارند که باید انجام وظیفه کنیم.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد اینکه حسین بادامکی رئیس هیأت فوتبال مشهد است و چگونه میتواند همزمان معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس باشد، عنوان کرد: حسین بادامکی همچنان رئیس هیأت فوتبال مشهد است اما با توجه به حضور او در باشگاه پرسپولیس باید بر اساس قوانین استعفای خود را اعلام کند. ما بر اساس قانون در این زمینه عمل خواهیم کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد گلایه فدراسیون فوتبال از صداوسیما، اظهار داشت: اساس هیأت رئیسه و رئیس فدراسیون بر تعامل با همه بخشهاست. فوتبال یک جزیره مجزا از بخشهای مختلف کشور نیست. از سوی فدراسیون هیچ وقت این پیمان و راهبرد نقض نشده است. مجموعههای مختلفی کمک میکنند که این مسائل حل شود. آیا این صحبتها به نفع فوتبال است و کمک میکند؟ آیا در راستای ارتقای فوتبال است یا طرح مباحث شخصی؟ ما بر راهبرد همکاری با صداوسیما ایستادهایم و از ناحیه ما هیچ وقت نقض نخواهد شد.
اصولی در مورد ناکامیهای بزرگ تیم امید و اینکه تاج هم اعلام کرد این نتایج جای عذرخواهی و تفکر دارد، گفت: تاج به عنوان رئیس فدراسیون این موضوع را مطرح کرد. اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز باید مسئولیت را بپذیرند و از مردم به خاطر این اتفاقات و نتایج عذرخواهی میکنیم اما مباحث فنی تیم امید و اتفاقاتی که سبب شد این نتایج رقم بخورد، باید آسیب شناسی دقیق شود. این موضوع نیز به جلسه عنایتی با دوستان موکول شد. قطعاً نتایج این جلسه به سمع و نظر مردم میرسد.
سخنگوی فدراسیون گفت: البته مردم باید به نکتهای که امروز تاج به آن اشاره کرد، توجه کنند. وحدت رویه در مدیریت تیم امید نکتهای است که میتواند ما را از این چالشها دور کند. مهمترین چالشی که ما در تیم ملی امید داریم، دوگانگی در مدیریت تیم است. باید مشخص شود. فدراسیون فوتبال، اعضای هیأت رئیسه و رئیس فدراسیون روی آن تاکید دارند.
اصولی در مورد اینکه خواسته فدراسیون در زمینه مدیریت تیم امید اعمال شد، عنوان کرد: اعتقاد داریم برای اینکه در حوزه تیم فوتبال امید به نتیجه برسیم، باید وحدت تصمیمگیری، وحدت رویه و وحدت مدیریت شکل بگیرد. شاید با یک زیست دوگانه نتوانیم به نتیجه برسیم. این یک آسیب بسیار جدی و مشخص است. البته حرف ما به این معنی نیست که کمیته المپیک در زمینه تیم امید کوتاهی کرده، قطعاً کمیته نیز زحمت کشیده و کمک حال بوده است. نظر مجموعه هیأت رئیسه این است.
وی در خصوص اینکه مردم از فدراسیون فوتبال توقع دارند به خاطر نتایج تیم امید عذرخواهی کند، گفت: هم مدیر تیم، هم رئیس فدراسیون و هم من عذرخواهی را اعلام کردیم. بحثهای مدیریتی را باید درون خود فدراسیون مشخص کرده و آنها را به گزارههایی تبدیل کنیم که دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد اما انتظارات مردم و هواداران هم یک موضوعِ روشن است.
سخنگوی فدراسیون در واکنش به اظهارنظر یحیی گلمحمدی و انتظار او از فدراسیون فوتبال بابت مصدومیت مرتضی پورعلیگنجی، اظهار داشت: انشاالله که موفق باشند.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد اینکه گفته میشود قلعه نویی از حامیان رضا عنایتی است و آیا برای همکاری مجدد با او از سرمربی تیم ملی مشورت گرفته میشود، عنوان کرد: زمان انتخاب عنایتی هم گفتم زنجیره ارتباطی تیم امید با تیم بزرگسالان، به هم پیوسته است. نظر سرمربی تیم ملی در این خصوص مهم است. قطعاً در بحثهای بعدی هم نظر قلعه نویی برای تیم امید مؤثر خواهد بود. یک پروسه فنی و تخصصی دارد که به زودی شروع خواهد شد. در نهایت آنچه که تصمیم گیری شود را اعلام میکنیم.
وی در خصوص بحث اسپانسر تیم ملی، گفت: یک قرارداد وجود دارد که فدراسیون بر اساس آن عمل میکند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور به سختی میتوانیم اسپانسر جذب کنیم.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون در مورد آخرین وضعیت دیدار سپاهان و الاتحاد، گفت: فدراسیون در این زمینه مکاتبات و مذاکراتی انجام داده است.
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