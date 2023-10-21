به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی‌فرد ظهر امروز شنبه در اجتماع داوطلبانه یک هزار نفری امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان در راستای محکومیت حمله به امدادگران و غیرنظامیان فلسطینی بیان کرد: ایران اسلامی اگر اراده کند، توان تشکیل ارتشی چند میلیون از ۱۷ کشور حوزه مقاومت را برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی دارد.

وی با ابراز انتقاد از رفتار برخی کشورهای سلطه‌گر در دنیا نسبت به ایران اسلامی گفت: کشورهای سلطه‌گر به خود اجازه انجام هرگونه رفتار ظالمانه‌ای می‌دهند اما اگر ایران در کنار متحدان خود قرار بگیرد، آن را خطری برای حقوق بشر می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: به‌کارگیری بمب‌های خوشه‌ای و فسفری جنایت ضد بشریت است که توسط برخی کشورهای ظالم و سلطه‌گر دنیا استفاده می‌شود.

حجت الاسلام موسوی فرد افزود: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در کنار اسرائیل ایستاده است، اگر این ایستادن همانند حمایت از عراق، سوریه و افغانستان باشد، تکلیف مشخص است.

امام جمعه اهواز با اشاره به افزایش توان و قدرت نظامی ایران بیان کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور فاقد به تولید تجهیزات نظامی نبود، اما با وجود جوانان اندیشمند ایران اسلامی امروز کشور قادر به تولید و فروش این تجهیزات به کشورهای قدرتمند دنیا است.

حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به توجه و رشد جایگاه علمی زنان در کشور گفت: آمار زنان متخصص نسبت به قبل از انقلاب اسلامی با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه تا ۳۰ برابر افزایش یافته است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: دولت مردمی سیزدهم تلاش فراوانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و به زودی اثرات آن در کشور مشخص می‌شود.

وی گفت: دولت مردمی سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی به دنبال ایجاد رفاه حداکثری برای مردم با وجود تحریم‌های ظالمانه است.