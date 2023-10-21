انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل رتبه سوم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد اسحاقی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل در بخش پویانمایی موفق به کسب رتبه سوم در سومین جشنواره رضوی شد.

وی افزود: اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) پنجشنبه ۲۷ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی شد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل بیان کرد: طی این مراسم فیلم کوتاه «کاسه برنجی» به مرحله نهایی چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته و در حال اکران در این جشنواره است.

اسحاقی ادامه داد: این انیمیشن به کارگردانی «حسین حبیبی‌اصل» و نویسندگی «افسانه پورفردی» در استودیوی انیمیشن حوزه هنری استان اردبیل تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: فیلم‌های «معامله قرن»، «ساعت شنی»، «دوروی یک سکه» و «گنج ابدیت» از دیگر تولیدات استودیو انیمیشن حوزه هنری استان اردبیل است.