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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

در اختتامیه جشنواره رضوی؛

انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل رتبه سوم را کسب کرد

انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل رتبه سوم را کسب کرد

اردبیل- مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل گفت: انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل در بخش پویانمایی رتبه سوم جشنواره رضوی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد اسحاقی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انیمیشن «کاسه برنجی» از اردبیل در بخش پویانمایی موفق به کسب رتبه سوم در سومین جشنواره رضوی شد.

وی افزود: اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) پنجشنبه ۲۷ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی شد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل بیان کرد: طی این مراسم فیلم کوتاه «کاسه برنجی» به مرحله نهایی چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته و در حال اکران در این جشنواره است.

اسحاقی ادامه داد: این انیمیشن به کارگردانی «حسین حبیبی‌اصل» و نویسندگی «افسانه پورفردی» در استودیوی انیمیشن حوزه هنری استان اردبیل تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: فیلم‌های «معامله قرن»، «ساعت شنی»، «دوروی یک سکه» و «گنج ابدیت» از دیگر تولیدات استودیو انیمیشن حوزه هنری استان اردبیل است.

کد مطلب 5917825

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