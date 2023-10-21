حوزه فرهنگ و هنر بهترین ابزار برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حضور مدیرکل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین استانی و اصحاب فرهنگ هنر کرمانشاه در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز گم شدن اهداف انقلاب اسلامی تنها نگرانی ایران اسلامی است.

وی افزود: از ابتدا تاکنون تمام مسائلی که در دنیا پیش آمده نبرد خیر و شر بوده و در این نبرد تمدن‌ها تلاش داشتند دیگر تمدن‌ها را کنار بزنند و ایران اسلامی در نبرد تمدن‌ها در سال ۵۷ این نبرد را برد و در بهمن ۵۷ این انقلاب آغاز شد تا حرف‌ها و الگوهای جدیدی ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: انقلاب اسلامی در سال ۵۷ آغاز شد و هنوز در حال تکمیل است تا به تمدن واقعی اسلامی در جهان برسیم و پیرو همین امر امروز در فلسطین نبرد تمدنی به پا شده که اگر تمام دنیا پشت اسرائیل قرار بگیرند به جهت ترس از همین قضیه است.

شعبانی با تاکید بر اینکه هر تمدنی مقدمه‌ای دارد به نام فرهنگ، تصریح کرد: در دفاع مقدس شهدای ایران فرهنگی ایجاد کردند که محصول تمدن اسلامی است و بسیاری از فرهنگ‌های امروز در جامعه ما سرچشمه از فرهنگ ملکوتی دارند.

شعبانی با اشاره به اینکه ما باید بین هنر فرهنگی یا هنر ناسوتی یکی را انتخاب کنیم، خاطر نشان کرد: تقابل بین خیر و شر انتخابی است که هر هنر مند و صاحب فرهنگی می‌تواند داشته باشد اما باید توجه داشت که هر قله مرتفعی از فرهنگ بخشی از فرهنگ ملکوتی است و با ریشه یابی آنها متوجه اتصالات آن خواهیم شد.

وی تاکید کرد: با توجه به نسبتی که بین حوزه فرهنگ و تمدن و موضع گیری در جبهه حق و باطل وجود دارد در جامعه امروز در پی اتفاقاتی که در عالم افتاده باید بالا رفتن یا پایین آمدن خود را نسبت با این فضاها پیدا کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه وظیفه حاکمیت را تقویت فرهنگ ملکوتی دانست و گفت: هرجا هنر رو به صنعت کرده شکست خورده و بر همین اساس باید جدای از تلفیق با فضای صنعتی تمدن و فرهنگ ملکوتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شعبانی عنوان کرد: امروز بخشی از جامعه هنری ما جرأت دفاع از مظلومان و خیر را ندارد چرا که جولان باطل باعث می‌شود که حرف حق دیده نشود و همین جولانی که باطل می‌دهد مربوط به همین حوزه هنری و فرهنگی و عدم حمایت درست و روایت به موقع است.

وی بیان کرد: در حوزه هنر و فرهنگ تنها اصحاب آن می‌توانند مشکلات این حوزه را حل کنند و این فضا فضای دخالت غیر متخصص نیست چراکه عملکرد آنها در در بروز استعدادها فطری بوده و تنها باید زمینه و فضا برای فعالیت آنها ایجاد و مهیا شود تا جبهه خیر رشد کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در پایان یاد آور شد: استان کرمانشاه سرشار از منابعی است که می‌توان کشور را متحول کند و زمینه رشد در عرصه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و هنری را ایجاد کند.