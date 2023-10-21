به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیات تیراندازی استان زنجان که در محل سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، از جایگاه مطلوب زنجان در رشته تیراندازی به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های این ورزش خبر داد و اظهار کرد: آمار بیانگر آن است که زنجان همواره جزو هیئت‌های فعال تیراندازی در کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه افتتاح مجموعه اهداف پروازی در زنجان بیانگر توجه مسئولان ورزش این استان به رشته تیراندازی است که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه تیراندازی یکی از رشته‌هایی است که در دین مبین اسلام به آن سفارش شده است، از این رو انتظار داریم با ترویج این ورزش، شاهد فعالیت روزافزون جوانان در این رشته مفرح باشیم.

قربانی با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی فدراسیون تیراندازی، اهتمام به پرورش استعدادهای بالقوه و توجه ره رده سنی جوانان است، افزود: در این راستا سال گذشته علاوه بر اعزام ورزشکاران این رشته به هشت رویداد برون‌مرزی که ماحصل آن کسب ۱۰ مدال رنگارنگ بود، در رده‌های پایه نیز با نگاه جانشین‌پروری اقدام به برگزاری اردوهای مختلف کردیم.

رییس فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه دانش‌افزایی مربیان و داوران، یکی دیگر از رویکردهای این فدراسیوم بوده و زنجان جزو استان‌هایی است که در این زمینه اقدامات خوبی تا به امروز انجام داده است، ادامه داد: با همه این تفاصیل معتقدیم در کنار اقداماتی که در راستای کسب مدال انجام می‌شود، باید اخلاق و معنویت را نیز در عرصه ورزش نهادینه کنیم تا بتوانیم گامی بلند در راستای ترویج جوانمردی برداریم.

قربانی در ادامه از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین فدراسیون تیراندازی و ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و با اشاره به اینکه در مقرر شد در قالب این تفاهم‌نامه مناطق روستایی به وسایل تیراندازی مجهز شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا و برای جلوگیری از شیوع مصرف موادمخدر به ویژه در مناطق روستایی، ۱۰ روستا در هر استان مجهز به وسایل ورزش تیراندازی خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری افتخارآفرینی ورزشکاران این رشته در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین، اظهار کرد: در این دوره از رقابت‌ها تیم اعزامی از ایران توانست در میکس تپانچه ۱۰ متر به نشان برنز دست یابد.