یک واحد دندانسازی غیرمجاز در زابل پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دوستعلی جلیلیان گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی خود یک تبعه خارجی را که در محیطی کاملاً غیر بهداشتی اقدام به دایر کردن یک واحد دندانسازی غیر مجاز کرده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس با شناسایی محل فعالیت این فرد در یکی از خیابان‌های شهرستان زابل، به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی از این محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با هماهنگی قضائی محل مورد نظر مهروموم، متهم دستگیر و اقلام دندانپزشکی تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.

سردار جلیلیان از شهروندان خواست: قبل از مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی حتماً از رعایت مسائل بهداشتی در محل مذکور اصالت و دارای مجوز بودن آن اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند. ش