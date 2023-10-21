به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با اشاره به وعده اخیر خود مبنی بر رفع مشکل کمبود معلم در مدارس مشهد و استان اظهار کرد: با ورود همکاران جدید از میان دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و ساماندهی نفرات پذیرفته شده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، اینک دیگر شاهد کمبود نیروی فرهنگی نیستیم و مدیران نواحی نیز تماسی برای دریافت نیرو با ما نداشته‌اند.

سرپرست معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: اکنون ۲ هزار و ۴۰۰ آموزگار مقطع ابتدایی که به صورت قبولی در آزمون استخدامی، نیروی خرید خدمت و دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان جذب شدند، ساماندهی و در نواحی ۱، ۲ و ۵ آموزش و پرورش مشهد و سایر شهرستان‌های استان به کارگیری خواهند شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه هفته گذشته نتایج آزمون استخدامی دبیران و هنرآموزان مقطع متوسطه اعلام شد و یک هزار و ۸۰۰ نیروی جدید به کارگیری خواهند شد.

سلطانی خاطرنشان ساخت: از این تعداد ۹۰۰ دبیر و هنرآموز به مدارس مشهد اختصاص خواهند یافت و کار ساماندهی آنان براساس امتیاز و رتبه کسب شده در آزمون استخدامی لحاظ خواهد شد. تلاش داریم تا پایان امروز کار ساماندهی آن‌ها را تکمیل کنیم که این نفرات از فردا (۳۰ مهر) به کلاس درس بروند.

سرپرست معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: نیاز اصلی ما در مشهد در نواحی ۱، ۲ و ۵ است و ساماندهی داخلی ما متناسب با محل سکونت این افراد برای استقرار در نزدیک‌ترین مدرسه آن ناحیه خواهد بود.