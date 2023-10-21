به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و مس رفسنجان از ساعت ۱۸ امروز شنبه ۲۹ مهرماه در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با میزبانی ورزشگاه فولادشهر آغاز شد؛ این دیدار از جوانب مختلف یکی از حساس‌ترین دیدارهای دو تیم به حساب می‌آید و از همین رو توجه و تمرکز هر دو تیم به کسب امتیاز در این مسابقه خواهد بود.

محمد ربیعی، سرمربی سبزپوشان اصفهانی با مس رفسنجان به لیگ برتر آمد و توانست با کسب نتیجه با این تیم، خودش را به جایگاه فعلی در مربیان ایرانی برساند. او شب گذشته در نشست خبری پیش از بازی نیز به این موضوع اعتراف کرد که انگیزه ویژه ای برای این مسابقه دارد و این دیدار را به احساسی‌ترین مسابقه زندگی فوتبالی اش در ۱۸ ساله گذشته توصیف کرد. به گفته ربیعی ۱۲ بازیکن ترکیب مس بازیکنان فصل پیش این تیم هستند و همین موضوع به طور قطع انگیزه و حساسیت را برای تیم مقابل نیز دو چندان می‌کند.

در آن سوی میدان نیز تیم ساکت الهامی علی رغم جذب بازیکن و حفظ بخشی از ترکیب تیم، نتوانسته نتایج خوبی در لیگ کسب کند حالا با ۵ امتیاز از ۶ مسابقه به خوبی می‌داند برای فرار از اخراج باید در این مسابقه خارج از خانه امتیاز بگیرد. مجتبی سرآسیایی، مربی این تیم در نشست خبری پیش از مسابقه حفظ تمرکز و دوری از حواشی و حساسیت‌های کاذب را مهمترین راهبرد این تیم برای این مسابقه دانست.

حواشی و نکات مهم این مسابقه به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن برای این مسابقه برای حضور ۱۵ هزار تماشاگر برنامه ریزی کرده تا بتواند از میزبانی خود بهره کافی را ببرد؛ درب ورزشگاه از ساعت ۱۵:۳٠ به روی تماشاگران باز شد.

* الهامی تاکنون به ذوب‌آهن نباخته و در هر ۴ بازی قبلی که برابر این تیم داشته پیروز شده است؛ در جدال‌های پیشین این دو مربی سه بار الهامی و سه بار رببعی برنده میدان شدند.

* غیبت حامد لک دروازه بان مس رفسنجان در ترکیب این تیم قابل توجه است.

* بازیکنان مس پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت ذوب آهن آمدند و با ربیعی، سرمربی سابق خود خوش و بشش کردند.

* مهرداد رضایی، بازیکن فصل پیش تیم مس که در ابتدای فصل با آمدن الهامی از این جدا شد و به ذوب‌آهن پیوست انگیزه خاصی برای این مسابقه دارد.

* حدود ۴ هزار تماشاگر تا آغاز این مسابقه به ورزشگاه آمده‌اند و حال و هوای خاصی پس از مدت‌ها در فولادشهر ایجاد کردند.

* کادرفنی دو تیم در این مسابقه به داور اعتراضات متعددی داشتند.

* در حاشیه این مسابقه کاپ قهرمانی تیم دوومیدانی ذوب‌آهن در لیگ کشور توسط سجاد مرادی به مدیران این باشگاه اهدا شد.

* علی عدنان که در دقایق ابتدایی کارت زرد گرفته بود، در صحنه‌های مختلفی در نیمه دوم با بازیکنان ذوب‌آهن درگیر شد؛ الهامی ترجیح داد در دقیقه ۵۷ او را تعویض کند تا این بازیکن اخراج نشود و روند بازی مس را تغییر دهد. چند دقیقه بعد در صحنه گل تیم ذوب‌آهن، نبود علی عدنان در خط دفاعی تیم مس به خوبی احساس شد.

* در روزهایی که چمن ورزشگاه‌های کشور در شرایط خوبی نیست، چمن ورزشگاه فولادشهر از کیفیت خوبی برخوردار است.

* منتظر محمد که به عنوان بازیکن تعویضی وارد بازی شد، یک گل ارزشمند برای مس رفسنجان زد تا الهامی بتواند برنده این مسابقه و تعویض طلایی بازی باشد.