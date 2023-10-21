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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

فرمانده انتظامی آرادان:

کشف لاشه ۲ راس کل وحشی در آرادان/ ۳ متهم دستگیر شدند

کشف لاشه ۲ راس کل وحشی در آرادان/ ۳ متهم دستگیر شدند

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان از کشف لاشه دو راس کل وحشی در آرادان خبر داد و گفت: در این راستا سه متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صدفی ضمن بیان اینکه در پی اعلام وجود شکارچیان غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع خنار آرادان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: طبق هماهنگی‌های لازم با محیط زیست و مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از منطقه بازدید به عمل آمد.

وی ضمن بیان اینکه در گشت زنی مأموران متوجه خودرو پیکان وانت مشکوک شدند، افزود: بررسی‌ها حاکی از رفت و آمد سه شکارچی با این وسیله نقلیه به داخل یک انباری بود.

فرمانده انتظامی آرادان بابیان اینکه زیر نظر قرار دادم سوژه و بررسی شبانه حاکی از نگهداری لاشه حیوانات در این انباری بوده است، ابراز داشت: در نهایت با یک عملیات منسجم این شکارچیان همگی دستگیر شدند.

صدفی از کشف لاشه دو رأس کل وحشی از مخفیگاه این سه شکارچی خبر داد و تصریح کرد: متهمان با مشاهده ادله لب به اعتراف گشوده و به انجام شکار غیرمجاز اقرار کردند.

وی افزود: پرونده این شکارچیان متخلف و غیرمجاز برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد مطلب 5917908

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