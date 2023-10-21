پاکسازی محوطه میراث جهانی کاروانسرای عباس تایباد

نظام الدین کارگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محوطه میراث جهانی کاروانسرای عباس آباد شهرستان تایباد با حضور جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و محیط زیست این شهرستان پاکسازی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تایباد افزود: کاروانسرای عباس آباد تایباد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در جریان چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض همراه با ۵۳ کاروانسرای دیگر کشور در قالب پرونده کاروانسراهای ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

وی گفت: این کاروانسرا با توجه به آلودگی نوری فوق العاده کم آن در سال‌های گذشته به عنوان یکی از سایت‌های نجومی مورد توجه قرار گرفته بود و همه ساله در دو بازه زمانی مرداد ماه و آذرماه همایش عکاسی نجومی در آن برگزار می‌شود.