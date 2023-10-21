فرهنگ سازی لازمه مدیریت منابع آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی عصر شنبه در نشست قرآن و عترت وزارت نیرو در یاسوج، افزود: اینکه منابع آب این کشور با محصولاتی مثل هندوانه هدر میرود، یعنی اینکه هنوز در زمینه فرهنگ سازی اشکالاتی وجود دارد.
وی ابراز داشت: اصلاح ریخت و پاش منابع با مشارکت دادن و اقدام همگانی ممکن است و این نیز فقط و فقط در سایه کار فرهنگی و روشنگری است.
حسینی تصریح کرد: فرهنگ سازی باید مد نظر دستگاههای خدمات رسان باشد.
امام جمعه یاسوج گفت: اگر مقایسهای با گذشته داشته باشیم به خوبی شاهدیم که نزولات جوی کاهش چشمگیری داشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: این یعنی ضروری است فرهنگ سازی ویژهتری در خصوص مصرف بهینه آب و برق داشته باشیم.
وی افزود: مدیریت چالشها در همه ابعاد آن نیازمند کار فرهنگی و تبیین است و باید با مد نظر داشتن منویات جهاد تبیین گامهای مؤثری در آگاهی بخشی به مردم انجام شود.
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