  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

فرهنگ سازی لازمه مدیریت منابع آبی است

فرهنگ سازی لازمه مدیریت منابع آبی است

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرهنگ سازی لازمه مدیریت منابع آبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی عصر شنبه در نشست قرآن و عترت وزارت نیرو در یاسوج، افزود: اینکه منابع آب این کشور با محصولاتی مثل هندوانه هدر می‌رود، یعنی اینکه هنوز در زمینه فرهنگ سازی اشکالاتی وجود دارد.

وی ابراز داشت: اصلاح ریخت و پاش منابع با مشارکت دادن و اقدام همگانی ممکن است و این نیز فقط و فقط در سایه کار فرهنگی و روشنگری است.

حسینی تصریح کرد: فرهنگ سازی باید مد نظر دستگاه‌های خدمات رسان باشد.

امام جمعه یاسوج گفت: اگر مقایسه‌ای با گذشته داشته باشیم به خوبی شاهدیم که نزولات جوی کاهش چشمگیری داشته است.

حسینی خاطرنشان کرد: این یعنی ضروری است فرهنگ سازی ویژه‌تری در خصوص مصرف بهینه آب و برق داشته باشیم.

وی افزود: مدیریت چالش‌ها در همه ابعاد آن نیازمند کار فرهنگی و تبیین است و باید با مد نظر داشتن منویات جهاد تبیین گام‌های مؤثری در آگاهی بخشی به مردم انجام شود.

کد مطلب 5918001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها