روایتگری مظلومیت غزه با پویش هنری «بنویس فلسطین»

صابر سروش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام هزاران بی گناه، هنرمندان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با پویش بنویس فلسطین را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: در این پویش هنرمندان مظلومیت قدس را در قالب تولیدات هنری و رسانه‌ای به تصویر می‌کشند.

مدیر تولید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در پویش هنری بنویس فلسطین هنرمندان کرمانشاهی مجموعه‌ای از آثار کاریکاتور، تصویر سازی، انیمیشن، استوری موشن، نماهنگ و … را تولید و به در فضای حقیقی و مجازی با هشتگ #بنویس_فلسطین منتشر خواهند کرد.