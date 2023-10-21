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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۳

مدیرتولید حوزه هنری کرمانشاه خبر داد؛

روایتگری مظلومیت غزه با پویش هنری «بنویس فلسطین»

روایتگری مظلومیت غزه با پویش هنری «بنویس فلسطین»

کرمانشاه- مدیر تولید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از روایتگری مظلومیت غزه با پویش هنری «بنویس فلسطین» خبر داد.

صابر سروش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام هزاران بی گناه، هنرمندان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با پویش بنویس فلسطین را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: در این پویش هنرمندان مظلومیت قدس را در قالب تولیدات هنری و رسانه‌ای به تصویر می‌کشند.

مدیر تولید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در پویش هنری بنویس فلسطین هنرمندان کرمانشاهی مجموعه‌ای از آثار کاریکاتور، تصویر سازی، انیمیشن، استوری موشن، نماهنگ و … را تولید و به در فضای حقیقی و مجازی با هشتگ #بنویس_فلسطین منتشر خواهند کرد.

کد مطلب 5918010

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    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
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      یافلسطین

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