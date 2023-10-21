دریافت 15 MB کد مطلب 5918021 https://mehrnews.com/x33jPX ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷ کد مطلب 5918021 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷ فیلم سوپرگل سامان قدوس در لیگ برتر انگلیس سامان قدوس، ملی پوش کشورمان در دیدار برنتفورد و برنلی، گلی دیدنی برای تیمش به ثمر رساند. کپی شد مطالب مرتبط سامان قدوس بازی نکرد/ شب رویایی منچستریونایتد در اولدترافورد قدوس در ترکیب برنتفورد مقابل منچستریونایتد نیست سی و هفتمین تقابل کریس و مسی/ رونالدو با ستارههای الهلال و النصر برچسبها سامان قدوس لیگ جزیره لیگ برتر انگلیس
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