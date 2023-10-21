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کد مطلب 5918021
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

فیلم سوپرگل سامان قدوس در لیگ برتر انگلیس

فیلم سوپرگل سامان قدوس در لیگ برتر انگلیس

سامان قدوس، ملی پوش کشورمان در دیدار برنتفورد و برنلی، گلی دیدنی برای تیمش به ثمر رساند.

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