به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در هفتمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: امروزه شاهد اتفاقات ناخوشایندی در سطح جهان هستیم و نهادهای بین‌المللی نیز در مقابل این حوادث سکوت کرده‌اند در حالی که نهادهای بین‌المللی متولی سلامت مردم باید نسبت به همه به خصوص مردم فلسطین حساس باشند.

وی با بیان اینکه لازمه پیشرفت، امید و نگاه به داخل است، اظهار داشت: با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که گریبانگیر کشور است، اما نظام سلامت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

عین‌اللهی با اشاره به اینکه سیاست وزارت بهداشت توسعه برنامه سلامت خانواده است، خاطرنشان کرد: درمان‌های اولیه (اورژانسی) و ثانویه باید مشخص باشد و درمان‌های ثانویه در مراکز مجهز بستری به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌وری در حوزه منابع انسانی، افزود: باید کارهای ماندگاری در وزارت بهداشت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی انجام شود.

وزیر بهداشت همچنین حذف فرآیندهای فسادزا را مورد توجه دولت و وزارت بهداشت دانست و ادامه داد: توجه به مولدسازی، اقتصاد مقاومتی و ظرفیت خیرین سلامت از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی، خواهان توجه به پیوست فرهنگی در تمامی برنامه‌های وزارت بهداشت شد و افزود: منابع انسانی نظام سلامت سرمایه‌های ارزشمندی هستند که باید به حوزه رفاهی آنان توجه شود.

عین اللهی همچنین بر ضرورت توجه به استانداردها و ضوابط در خریدها و قراردادها تأکید کرد و گفت: انضباط مالی، استفاده بهینه از فضای فیزیکی، سرعت کار به منظور دستیابی به پیشرفت گسترده در دستور کار قرار گیرد.