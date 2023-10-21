به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازگیر امروز شنبه در جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید در سطح استان پوشش تحصیلی ۱۱ هزار و ۸۰۰ سوادآموز در دورههای سواد، انتقال و تحکیم هدفگذاری شده است.
وی اظهار کرد: ثبتنام و کلاس گذاری دورههای سوادآموزی، انتقال و تحکیم از ابتدای شهریورماه آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد.
معاون سوادآموزی آموزشوپرورش لرستان با اشاره به اینکه سوادآموزی افراد ثبتنامشده شروع و تا اتمام همه کلاسها استمرار دارد، تصریح کرد: افراد ذینفع از طریق بانک اطلاعات سوادآموزی و دستگاههای مختلف شناسایی میشوند.
بازگیر، ادامه داد: در مرحله اول، سوادآموزان ۱۰ تا ۴۹ سال تحت پوشش آموزشها قرار خواهند گرفت و بر اساس هدفگذاریهای انجام شده، امسال در لرستان پنج هزار و ۶۰۰ نفر تحت پوشش دوره سواد و معادل سوم ابتدایی، سه هزار نفر در دوره انتقال و معادل ششم ابتدایی و سه هزار و ۲۰۰ نفر در دوره تحکیم سواد و تقویت و تثبیت سواد مشارکت خواهند کرد.
وی افزود: امسال ۷۰۰ نفر از بانوان عشایر استان تحت پوشش دورههای سوادآموزی و آموزش مهارتهای خاص طرح توسعه سواد زنان عشایری ریاست محترم جمهوری قرار میگیرند.
معاون سوادآموزی آموزشوپرورش لرستان با اشاره به برگزاری دورههای مکمل برای سوادآموزان استان، بیان کرد: ۱۵۰ نفر از سوادآموزان امسال تحت پوشش آموزشهای مقدماتی رایانه قرار خواهند گرفت، همچنین ۶۰۰ نفر در طرح حلقههای کتابخوانی، شش هزار و هفت نفر در برنامه «نماز کلید بهشت» و دو هزار و ۳۸۱ نفر در طرح خواندن با خانواده شرکت خواهند داشت.
بازگیر، ادامه داد: در سال گذشته ۹۴۳ کلاس برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در استان تشکیل شد که در کنار این کلاسها علاوه بر اجرای برنامههای متنوع، مراکز یادگیری محلی دولتی نهضت سوادآموزی هم اقدام به مهارتآموزی کردند که در سال جاری نیز با کمک معلمان آموزشوپرورش، فعالشدن آموزشدهندههای غیرفعال واجد شرایط و گروههای جهادی و مردمی و اضافهشدن چند مرکز یادگیری محلی جدید، علاوه بر اجرای برنامههای تدوین شده، اهداف مهمتری نیز تحقق پیدا خواهد کرد.
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