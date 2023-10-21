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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف بیش از ۱۸ کیلو تریاک در قزوین

کشف بیش از ۱۸ کیلو تریاک در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۸ کیلو ۲۰۰ گرم تریاک جاساز شده در سواری پژو ۲۰۷ و دستگیری ۲ نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد اطلاعاتی خود از انتقال محموله قابل توجه مواد مخدر توسط ۲ نفر از قاچاقچیان به قزوین مطلع شده و با برنامه ریزی عملیاتی برای دستگیری آنها اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان که با یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ از محور "تهران" به سمت قزوین در حال تردد بودند با همکاری مأموران کلانتری "۱۱ مدرس" در ورودی شهر متوقف و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در بازدید از خودرو ۱۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5918103

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 0
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      گرچه مواد دخانی حرام بوده وتبذیر محسوب می گرددومبذرین به عنوان برادر شیطان محسوب شده اند.ولی با توجه به انواع مواد مخدر وروان گردانی که روانه بازار میگردد.وعوارض مهلکی که دارند.بنظر میرسد تریاک از همه آنها بی خطر تر باشد .وکسانی که تریاک مصرف مینمایند تبدیل به زنبور بی نیش میگردندوبی خطر بی خطر

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