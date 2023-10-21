کشف بیش از ۱۸ کیلو تریاک در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد اطلاعاتی خود از انتقال محموله قابل توجه مواد مخدر توسط ۲ نفر از قاچاقچیان به قزوین مطلع شده و با برنامه ریزی عملیاتی برای دستگیری آنها اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان که با یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ از محور "تهران" به سمت قزوین در حال تردد بودند با همکاری مأموران کلانتری "۱۱ مدرس" در ورودی شهر متوقف و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در بازدید از خودرو ۱۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.