به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور ظهر امروز برگزار شد.

مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در مراسم تودیع و معارفه خود گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک را مغز متفکر دولت می‌دانیم که می‌شود با تلنگرهای کوچک منابع بزرگ را ایجاد کرد.

وی افزود: با اذن رئیس جمهور امیدواریم با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد کارهای ماندگاری برای آینده شکل بگیرد.

زمانیان تاکید کرد: در مقام بررسی حسب نظر رئیس جمهور بلند نظر هستیم و نظرات گروه‌های مختلف را خواهیم شنید و مانند چتری آنها را پوشش می‌دهیم.

وی افزود: امیدواریم که رفتارمان استراتژیک باشد و به نقاط مشخصی تمرکز کند و این مرکز را بر چند موضوع راهبردی کشور تمرکز کند.

رئیس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ادامه داد: مانند رئیس جمهور حرف‌های مختلف و حتی مختلف را خواهیم شنید.

وی افزود: سیاست ما در این مرکز تسهیل‌گری خواهد بود و رقیب هیچ سازمان و نهادی نخواهیم بود.

محمد صادق خیاطیان رئیس سابق، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید این مرکز، گفت: تلاش کردیم به خواست رئیس جمهور، مرکز استراتژیک بیشتر جنبه مشورتی و فکری و به قولی اتاق فکر دولت را پیدا کند و چندان وارد فعالیت‌های رسانه‌ای نشدیم.

وی افزود: مرکز استراتژیک اتاق فکر دولت محسوب می‌شود که بنده مدتی را به عنوان خدمتگزار در این بخش بودم که به معنای واقعی و به خواست رئیس جمهور اتاق فکر و تحقیق بود لذا برنامه محوری در این مرکز وجود داشت که در چهار دسته بود.

خیاطیان تاکید کرد: گفتمان دولت و دنبال کردن برنامه‌های اندیشه‌ای و گفتمانی دولت که عدالت محور بود که با همکاری دستگاه‌ها در این مرکز پیگیری شد.

وی افزود: در حوزه مأموریتی با خواست رئیس جمهور ارتباط با نخبگان فارغ از رویکردهای سیاسی بود که آنرا پیگیر بودیم حتی در سفرهای استانی از استانداران قبلی دعوت می‌کردیم و نظرات آنها را می‌شنیدیم.

خیاطیان تاکید کرد: ارتباط با نخبگان کل کشور که با سامانه سرآمدان انجام شد و شاهد مشارکت‌های جدی آنها و نظرات آنها بودیم.

محمد صادق خیاطیان در ادامه سخنان خود افزود: در ارتباط با دانشگاه‌ها به آنها مسئله دادیم و آنها هم نظرات کارشناسی خود را به این مرکز ارائه کردند.

وی اظهار داشت: این مرکز نقش مشورتی در حوزه مسائل راهبردی را دارد لذا در مسائل مهم کشور از جمله موضوع ترانزیت و مسکن ورود کرده و آنها را پی گیر شدیم.

خیاطیان ادامه‌داد: در بخش مسکن که از دغدغه‌های جدی دولت بود، در این مرکز مطالعات خوبی صورت گرفت و گزارشی تهیه شد و به صورت یک نظام نامه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وی در خصوص نخبگان کشور تاکید کرد: آئین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را تبدیل به آئین نامه حمایتی مصوب هیأت وزیران کردیم که پیشنهاد این مرکز بود و انجام شد.