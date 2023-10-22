  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

با حضور رئیس دفتر رییس‌جمهور؛

رییس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معارفه شد

رییس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معارفه شد

رییس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسم معارفه خود گفت: سیاست ما در این مرکز تسهیل‌گری خواهد بود و رقیب هیچ سازمان و نهادی نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور ظهر امروز برگزار شد.

مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در مراسم تودیع و معارفه خود گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک را مغز متفکر دولت می‌دانیم که می‌شود با تلنگرهای کوچک منابع بزرگ را ایجاد کرد.

وی افزود: با اذن رئیس جمهور امیدواریم با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد کارهای ماندگاری برای آینده شکل بگیرد.

زمانیان تاکید کرد: در مقام بررسی حسب نظر رئیس جمهور بلند نظر هستیم و نظرات گروه‌های مختلف را خواهیم شنید و مانند چتری آنها را پوشش می‌دهیم.

وی افزود: امیدواریم که رفتارمان استراتژیک باشد و به نقاط مشخصی تمرکز کند و این مرکز را بر چند موضوع راهبردی کشور تمرکز کند.

رئیس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ادامه داد: مانند رئیس جمهور حرف‌های مختلف و حتی مختلف را خواهیم شنید.

وی افزود: سیاست ما در این مرکز تسهیل‌گری خواهد بود و رقیب هیچ سازمان و نهادی نخواهیم بود.

محمد صادق خیاطیان رئیس سابق، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید این مرکز، گفت: تلاش کردیم به خواست رئیس جمهور، مرکز استراتژیک بیشتر جنبه مشورتی و فکری و به قولی اتاق فکر دولت را پیدا کند و چندان وارد فعالیت‌های رسانه‌ای نشدیم.

وی افزود: مرکز استراتژیک اتاق فکر دولت محسوب می‌شود که بنده مدتی را به عنوان خدمتگزار در این بخش بودم که به معنای واقعی و به خواست رئیس جمهور اتاق فکر و تحقیق بود لذا برنامه محوری در این مرکز وجود داشت که در چهار دسته بود.

خیاطیان تاکید کرد: گفتمان دولت و دنبال کردن برنامه‌های اندیشه‌ای و گفتمانی دولت که عدالت محور بود که با همکاری دستگاه‌ها در این مرکز پیگیری شد.

وی افزود: در حوزه مأموریتی با خواست رئیس جمهور ارتباط با نخبگان فارغ از رویکردهای سیاسی بود که آنرا پیگیر بودیم حتی در سفرهای استانی از استانداران قبلی دعوت می‌کردیم و نظرات آنها را می‌شنیدیم.

خیاطیان تاکید کرد: ارتباط با نخبگان کل کشور که با سامانه سرآمدان انجام شد و شاهد مشارکت‌های جدی آنها و نظرات آنها بودیم.

محمد صادق خیاطیان در ادامه سخنان خود افزود: در ارتباط با دانشگاه‌ها به آنها مسئله دادیم و آنها هم نظرات کارشناسی خود را به این مرکز ارائه کردند.

وی اظهار داشت: این مرکز نقش مشورتی در حوزه مسائل راهبردی را دارد لذا در مسائل مهم کشور از جمله موضوع ترانزیت و مسکن ورود کرده و آنها را پی گیر شدیم.

خیاطیان ادامه‌داد: در بخش مسکن که از دغدغه‌های جدی دولت بود، در این مرکز مطالعات خوبی صورت گرفت و گزارشی تهیه شد و به صورت یک نظام نامه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وی در خصوص نخبگان کشور تاکید کرد: آئین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را تبدیل به آئین نامه حمایتی مصوب هیأت وزیران کردیم که پیشنهاد این مرکز بود و انجام شد.

کد مطلب 5918582
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها