به گزارش خبرنگار مهر، پرویز احمدی ظهر یکشنبه در نشست مسئولان دشتی اظهار داشت: یکی از مهمترین مداخلات سلامت در شهرستان دشتی در سال ۱۴۰۲، کاهش میزان افراد مبتلا به فشارخون بالا است.
وی افزود: سومین عامل مرگومیر در دنیا فشارخون بالا است که در ایران از هر پنج نفر یک نفر مبتلا به فشارخون و در شهرستان دشتی از هر سه نفر ۱ نفر مبتلا هستند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی بیان کرد: از مهمترین مشکلات بیماری فشارخون بی علامت بودن آن است که باعث میشود بیش از نیمی از بیماران شناسایی نشوند و همچنین از تعداد افراد شناساییشده، فشارخون کنترلشدهای ندارند.
وی گفت: در شهرستان دشتی طبق طرحهای غربالگری انجام شده در سالهای گذشته ۳۲ درصد از افراد با سن بالای ۳۰ سال دارای فشارخون بالا بودهاند.
احمدی افزود: در مراکز خدمات جامع سلامت و خانههای بهداشت بر اساس مراقبت پیشگیری از بروز سکته قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی بررسی ۲ بیماری دیابت و فشارخون صورت میگیرد، بنابراین میانسالان و سالمندان بایستی با مراجعه به این مراکز ۲ بیماری دیابت و فشارخون مورد بررسی قرار دهند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی اضافه کرد: از عوامل ایجادکننده فشارخون زمینه ارثی بودن، جنسیت، چاقی شکمی و مصرف نمک در سفره غذایی است.
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