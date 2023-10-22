مسابقات آمادگی جسمانی ایستگاهی بانوان با حضور ۱۵۰ نفر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و ایجاد شور و نشاط میان همسران و خانواده کارگران یزد برگزار شد.

مسابقات آمادگی جسمانی ایستگاهی در مواد پرش از مانع، دو سرعت، طناب زنی و دراز و نشست ویژه رده های سنی زیر ۱۸ سال، ۱۸ تا ۳۵ سال و ۳۵ سال به بالا در محل سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی کارگران انجام شد.

در این مسابقات اعظم السادات للهی و ملیحه میرشمسی مسئولیت قضاوت و آزاده صابرها و مطهره دهقان نیز مسئولیت برگزاری را برعهده داشتند.

گفتنی است؛ در این مسابقات در بخش زیر ۱۸ سال، مبینا بیکی اول، یاسمین رفیعی زاده دوم و مبینا آتشین بار سوم شدند و در بخش ۱۸ تا ۳۵ سال، اکرم السادات صفوی مقدم اول، سعیده کرمانیه دوم و نیلوفر دره ذرشکی سوم شدند و در نفرات بالای ۳۵ سال مهدیه عباسی اول، فرزانه نوراللهی دوم و فرخنده صفوی زاده سوم شدند.