به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با مسئولان اداره کل استاندارد استان یزد به مناسبت هفته استاندارد اظهار داشت: اداره کل استاندارد استان یزد با توجه به جایگاه قانونی خویش دارای موقعیت حساسی است و با توجه به کمبود منابع مالی و انسانی که با آن روبه‌روست، کارهای گسترده ای را در دستور کار دارد.

وی افزود: استاندارد یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی است که براساس شرح وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده است در تامین سلامتی و ایمنی به ویژه در حوزه رفاهیات و غذای مردم و جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد کارشناسان استاندارد باید در بازرسی ها و کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولیدی استان دقیق باشند، این دقت از بروز خسارت های احتمالی به دولت و کشور جلوگیری می کند که به نظر می رسد قسمت عمده مشکلات به دلیل ناآگاهی مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده از قوانین و دستورالعمل های نظام استاندارد کشور باشد.

وی تاکید کرد: با دقت در شعارامسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، متوجه می شویم که منظور، رشد تولید کیفی است که از این منظر، کارکنان استاندارد باید همت مضاعفی به خرج دهند، ضمن اینکه از مسئولان انتظار می رود که با خدا و مردم رو راست و صادق باشید تا آثار مثبت آن را در کار و زندگی خود نظاره کنید.

ناصری افزود: اداره کل استاندارد استان یزد باید با تهیه و توزیع اقلام و بسته های ترویجی، نسبت به آگاه سازی اقشار مختلف مردم اقدام کند ضمن اینکه در تولید اقلام ترویجی با توجه به دارالعباده بودن یزد، استفاده از آیات قرآنی و روایات در حوزه استاندارد بسیار کارساز و پیش برنده است.

حمید مطهری، مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز در این دیدار در مورد شرح وظایف، ظرفیت‌ها، زمینه های کاری، نیازها و چالش‌های پیش روی اداره کل، موارد و مطالبی را به سمع و نظر آیت الله ناصری یزدی رساند و تبلیغ و ترویج استاندارد از تریبون ها و سایرظرفیت های ائمه جمعه وجماعات را از ایشان خواستارشد.