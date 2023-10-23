هاشمیه متقیان رکوردشکنی کرد و طلا گرفت/ مدال نقره برای زینب مرادی

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در نخستین روز از مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، رقابت ماده پرتاب نیزه کلاس F56 برگزار شد؛ جایی که هاشمیه متقیان دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو و زینب مرادی دو ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از فیلیپین، ویتنام، چین (۲ نفر)، ازبکستان، بحرین و هند (۲ نفر) به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت هاشمیه متقیان بانوی ملی‌پوش ایران رکورد ۲۲.۹۱ متر را در پرتاب سوم خود ثبت کرد و به مقام قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد تا یکی از طلایی‌های کاروان فرزندان ایران لقب بگیرد. متقیان همچنین رکورد این ماده در بازی‌های پاراآسیایی را که پیش از این در اختیار خودش بود، به میزان ۲.۷۲ متر ارتقا داد.

همچنین زینب مرادی که به عنوان آخرین ورزشکار این ماده پرتابهای خود را انجام داد، با رکورد ۲۲.۱۳ متر به مدال نقره دست یافت و صاحب مدال نقره در این دوره از بازی‌ها شد.