بهره مندی بیش از ۳۱ هزار عضو هلال احمر از طرح «شوق رویش»

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکریان با اشاره به برگزاری طرح غنی‌سازی اوقات فراغت «شوق رویش» این جمعیت در تابستان ۱۴۰۲ اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده جوانان در جمعیت هلال احمر، یکی از اهداف مهم و زیربنایی، بها دادن به ایشان و دغدغه‌ها و فرصت‌های بروز استعدادها و توانمندی‌های ایشان است که در این میان اوقات فراغت این قشر آینده ساز، از وقت‌هایی است که اهمیت دادن و استفاده صحیح از آن به طور قطع بر زندگی فرد و جامعه تأثیر مثبت خواهد داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: با عنایت به ضرورت غنی سازی اوقات فراغت و توجه به اقدامات فرهنگی به عنوان عامل زیرساختی تربیتی – پرورشی امسال فعالیت‌های میدانی اجتماع محور با رویکردهای گوناگون همچون کاروان‌های نیکوکاری با رویکرد تغییرات اقلیم، طرح ملی یاس در کنار دیگر طرح‌های ابلاغی و ابتکاری مورد تاکید بوده است.

وی گفت: این برنامه‌ها در زمینه‌های مختلف و با مشارکت اعضا این جمعیت در سطح استان به انجام رسیده است.

ذاکریان ادامه داد: در طرح ملی شوق رویش ۸۵۱ برنامه همچون کاروان سلامت با محوریت تیم‌های حمایت روانی، کلاس‌های آموزش، مسابقات ورزشی، اردوهای تربیتی و… اجرا شده است که جمعیتی بیش از ۵۸۳ هزار نفر در برنامه‌های آن شرکت داشتند و از این تعداد ۳۱ هزار و ۶۳۰ نفر عضو جمعیت هلال احمر هستند.