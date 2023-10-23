خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه‌ قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز دوشنبه در همایش بیمه سلامت در مرکز همایش‌های صداوسیما، اظهار داشت: امروزه جامعه پزشکی غصه‌ای دارد و آن، فجایع صهیونیست‌ها در غزه است.

وی افزود: جنایات رژیم صهیونیستی، مخالف همه قوانین و معاهدات بین المللی است و بیماران را می‌کشد و امروزه سلامت مردم غزه در مخاطره است.

وزیر بهداشت در ادامه این مراسم از مسئولان و مدیران بیمه سلامت تقدیر کرد و گفت: اگر کاری صورت گرفته، ناشی از هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها بوده و مدال افتخار خدمت مربوط به یک نفر نیست.

وی افزود: امروزه قوی‌ترین حوزه سلامت منطقه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و این به خاطر تلاش نیروهای حوزه سلامت بوده است.

عین‌اللهی با اشاره به وجود ۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور، گفت: متأسفانه بیمه‌های ما عمدتاً درمان محور هستند، در حالی که باید به سمت پیشگیری و بهداشت برویم.

وزیر بهداشت افزود: در اقصی نقاط کشور خدمات بهداشتی را داریم و شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات در سطح کشور هستیم.

وی ادامه داد: ما دنبال پیشرفت سلامت در نظام نوین تمدن اسلامی هستیم.

عین‌اللهی افزود: افزایش پوشش بیمه‌ای، در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

وزیر بهداشت، بر ارائه خدمات با کیفیت به مردم تاکید و تصریح کرد: امیدواریم بیمه‌ها بتوانند خدمات با کیفیت را به مردم ارائه بدهند.

وی افزود: ما باید به عنوان وزارت بهداشت، باید اطلاعات به روز از اقصی نقاط کشور داشته باشیم که فقط از طریق خدمات الکترونیک می‌توانیم موفق باشیم.

عین‌اللهی ادامه داد: برنامه تحولی ما، عدالت و تعالی نظام سلامت در کشور است.

وی افزود: ۱۵ هزار تخت بیمارستانی بهره برداری شده و ۷ هزار تخت نیز تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وزیر بهداشت گفت: ۴۷ مرکز درمان ناباروری جدید در این دو سال راه اندازی شده و امروز استانی را نداریم که فاقد مرکز درمان ناباروری باشد.

وی افزود: امسال، طرح اصلی ما برنامه سلامت خانواده است و باید برای هر ایرانی با کد ملی یک پرونده سلامت ایجاد کنیم.

عین‌اللهی به تأسیس صندوق بیماری‌های خاص اشاره کرد و گفت: تأسیس این صندوق، مشکلات بیماران خاص و صعب العلاج را تا حدود زیادی حل کرده است.

وی به اجرای طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: اگر این طرح اجرا نمی‌شد، امروز نمی‌توانستیم داروهای مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

وزیر بهداشت همچنین از پوشش بیمه‌ای تعرفه خدمات روانشناسی خبر داد و گفت: این خدمت اجرایی شده است.