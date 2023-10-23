جزئیات بیمه خدمات روانشناسی/وضعیت خدمات رایگان به کودکان زیر ۷سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، روز دوشنبه در نشست خبری هفته ملی بیمه سلامت، گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی وارد سامانه‌های بیمه سلامت شد و شامل ویزیت و مشاوره می‌شود.

وی افزود: خدمات روانشناسی با تعرفه‌های شورای عالی سلامت، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

ناصحی ادامه داد: بیمه‌های دیگر هنوز تعرفه‌ها را وارد سامانه‌های خود نکرده‌اند اما موظف هستند این خدمات را پوشش بدهند.

وی افزود: تعرفه که تعیین می‌شود، ۷۰ درصد تعرفه دولتی را در مراکز طرف قرارداد پوشش می‌دهیم.

ناصحی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پزشک خانواده روستایی، گفت: روستاییان ما تحت پوشش بیمه سلامت را دارند که خدمات آنها تا ۹۵ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد خدمات سرپایی را پوشش می‌دهیم.

وی افزود: بیش از دو هزار مطب دندانپزشکی را در شهرها قرارداد داریم و پوشش مناسبی ارائه می‌دهیم.

ناصحی گفت: از ابتدای ۱۴۰۰ با ۲۲ میلیارد بودجه برای خدمات دندانپزشکی شروع کرده‌ایم و امروز به ۱۰۰ میلیارد رسیده است.

وی درباره خدمات رایگان درمان کودکان زیر ۷ سال، افزود: هیأت دولت به صورت کلی موافق است و باید در جلسه آتی شورای عالی بیمه سلامت مورد موافقت قرار بگیرد تا توجه ویژه ای به سلامت کودکان شود.

ناصحی در خصوص استفاده بیمه شدگان تأمین اجتماعی از خدمات درمان ناباروری بیمه سلامت، گفت: ما خدمات مشترک نداریم و اعتبار ما صرف بیمه شدگان خودمان می‌شود.

وی درباره بیمه اتباع خارجی در ایران، افزود: از ۱.۲ میلیون اتباع مجاز در کشور، زیر ۲۰۰ هزار نفر بیمه هستند.

ناصحی ادامه داد: با توجه به اینکه حق بیمه اتباع ۲ برابر حق بیمه ایرانی‌ها در نظر گرفته شده است، اتباع افغانستان برای بیمه شدن اقدام نمی‌کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت دهک‌های یک تا پنج است که تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند.

وی افزود: دهک ۶ و ۷ مورد قبول قرار نگرفت که رایگان بیمه شوند و سعی کردیم با حمایت خیرین، نسبت به پوشش بیمه‌ای آنها اقدام کنیم.

ناصحی درباره خدمات درمان ناباروری گفت: در ۵ ماهه اول امسال، ۲۷۰ درصد رشد هزینه‌ها داشته‌ایم که ۳۸۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: هزینه پنهان در خدمات درمان ناباروری نداریم و در بخش دولتی تا ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهیم و در بخش خصوصی، سقف تعرفه عمومی غیر دولتی را پوشش می‌دهیم.

وی درباره پرداخت رایانه دارو گفت: تعیین شده ارز دارو را به مصرف کننده نهایی بدهند که این اقدام بار بیمه‌ها را سبک تر می‌کند.

ناصحی ادامه داد: البته هنوز اجرا نشده و قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه دارو را در اختیار داروخانه‌ها قرار بدهد.