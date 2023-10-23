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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

با مصوبه مجلس؛

پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی سالانه ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی سالانه ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه اول آبان ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ماده ۹۲ را تصویب کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ به این ماده، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

بر اساس بند الحاقی ۲، کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می‌یابد.

وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

کد مطلب 5919300
زهرا علیدادی

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