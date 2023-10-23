به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه اول آبان ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ماده ۹۲ را تصویب کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ به این ماده، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

بر اساس بند الحاقی ۲، کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می‌یابد.

وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.