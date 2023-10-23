اجرای ۱۳ پروژه عمرانی با ۳۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای ۱۳ پروژه عمرانی در سال جاری اظهارداشت: احداث و مرمت و کانال‌های سطحی پیاده‌رو سازی مناطق با ۷ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست که در حال حاضر به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: تکمیل بدنه‌سازی و دال‌گذاری مسیل بلوار فرهنگ نیز با ۳ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است و پیشرفت فیزیکی آن ۴۰ درصد برآورد شده است.

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد بیان کرد: تکمیل پروژه تپه نورالشهداء با ۳ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار است که در حال حاضر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

احمدی ادامه داد: تکمیل ساماندهی پیاده‌رو سازی و ایمن سازی خیابان الوند با دو میلیارد تومان اعتبار یکی دیگر از پروژه‌ها است که ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اجرای پروژه هدایت آب‌های سطحی میرآباد با یک و نیم میلیارد تومان اعتبار و پیشرفت ۵۰ درصدی گفت: اجرای پروژه اصلاح تقاطع‌ها و چهارراه‌ها در مناطق با ۳ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است و پیشرفت آن ۶۵ درصد می‌باشد.

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد از تکمیل تعریض بلوار رهبر با ۲ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و تصریح کرد: تکمیل مسیر جاده سلامت با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

احمدی خاطرنشان کرد: تکمیل پیاده‌روسازی خیابان باستان چالشتر با یک میلیارد تومان اعتبار و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تعریض بلوار بزرگمهر با ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار و ۴۰ درصد پیشرفت، کف سازی مسیر گردشگری فرهنگ و هنر با ۶ میلیارد تومان اعتبار و ۷۰ درصد پیشرفت، پروژه هدایت آب‌های سطحی و پل‌ها با ۳ میلیارد تومان اعتبار و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و هدایت آب‌های سطحی ۱۲ محرم جنوبی با یک میلیارد تومان اعتبار مصوب و ۷۰ درصد پیشرفت در حال اجرا هستند.