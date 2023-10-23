ستاد دیه یزد ۲۴۵۳ زندانی را در ۲ دهه آزاد کرد

سید مسعود عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آزادی تعداد ۹۳ مددجو محکوم مالی جرائم غیر عمد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد دیه تنها متولی رسمی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سطح کشور است، افزود: این ستاد مردمی از سال ۱۳۶۹ به همت شهید والامقام سید اسدالله لاجوردی تاسیس و نمایندگی آن نیز از سال ۱۳۸۳ به صورت رسمی در استان یزد آغاز به کارکرده و تاکنون ۲ هزار و ۴۵۳ زندانی جرائم غیر عمد به همت این ستاد مردمی و کمک های خرد و کلان مردم دارالعباده از زندانهای استان آزاد و به آغوس خانواده خود بازگشتند.

عظیمی ادامه داد : در سال جاری نیز با برگزاری پویش‌های متعدد و کمک های نیکوکاران یزدی ۹۳ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شدند که رقم بدهی این زندانیان ۱۹۱ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۱۷۳ میلیارد تومان از این مبلغ تامین شد و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک های عامل مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۹۳ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با اشاره به نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده، ۵۹ مددجو مربوط به محکومین مالی، ۲۹ محکوم مربوط به پرداخت مهریه، چهار محکوم مربوط به پرداخت نفقه و یک محکوم نیز مربوط به دیه حوادث کارگاهی بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد مردمی گفت: از این تعداد آزادی ۲۰ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی و ۷۳ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۱ مددجو زن و ۸۲ مددجو نیز مرد بودند.